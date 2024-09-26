Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 07:54

Камилла Рахимова вышла во второй круг турнира WTA в Пекине

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Камилла Рахимова.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Российская теннисистка Камилла Рахимова прошла во второй круг турнира WTA в Пекине (Китай).

В первом круге спортсменка победила австралийку Кимберли Бирелл в двух сетах — 6:2, 6:4.

Матч продолжался 1 час и 37 минут. Рахимова сделала 1 эйс, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 из 11 брейкпойнтов. У Бирелл 2 эйса, 4 двойных ошибки и 3 из 5 реализованных брейкпойнтов.

Во втором круге турнира в Пекине Рахимова сыграет против китаянки Чжэн Циньвэнь.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Камилла Рахимова (Россия, LL) — Кимберли Биррелл (Австралия, Q) — 6:2, 6:4

Теннис
Камилла Рахимова

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Снизил зарплату ради армейцев и попал в немилость депутатов Госдумы. Что нужно знать о переходе Миралема Пьянича в ЦСКА
В Пермском крае задержали мужчину за домогательства семилетней девочки в Сети
The New York Times узнала о предъявлении уголовных обвинений мэру Нью-Йорка
Константин Хабенский вернется к роли следователя Родиона Меглина в «Методе 3»
Украинского тяжелоатлета наказали за подкуп допинг-инспектора
Путин рассказал об изменениях в ядерной доктрине РФ. Главное
Сегодня
Вчера
Неделя