Камилла Рахимова вышла во второй круг турнира WTA в Пекине

Российская теннисистка Камилла Рахимова прошла во второй круг турнира WTA в Пекине (Китай).

В первом круге спортсменка победила австралийку Кимберли Бирелл в двух сетах — 6:2, 6:4.

Матч продолжался 1 час и 37 минут. Рахимова сделала 1 эйс, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 из 11 брейкпойнтов. У Бирелл 2 эйса, 4 двойных ошибки и 3 из 5 реализованных брейкпойнтов.

Во втором круге турнира в Пекине Рахимова сыграет против китаянки Чжэн Циньвэнь.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Камилла Рахимова (Россия, LL) — Кимберли Биррелл (Австралия, Q) — 6:2, 6:4