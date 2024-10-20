Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 07:11

Биррелл сыграет с Ламенс в финале турнира в Осаке

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Австралийская теннисистка Кимберли Биррелл переиграла японку Аои Ито в полуфинале турнира в Осаке — 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 15 минут.

В финале австралийка сыграет против голландки Сюзан Ламенс, которая победила француженку Диан Парри — 6:2, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут.

Осака (Япония)

Турнир WTA Kinoshita Group Japan Open

Призовой фонд 267 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Кимберли Биррелл (Австралия, Q) — Аои Ито (Япония, Q) — 6:4, 6:3

Сюзан Ламенс (Нидерланды, Q) — Диан Парри (Франция, 7) — 6:2, 6:4

Теннис

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Средства ПВО за ночь уничтожили 110 беспилотников ВСУ над регионами России
Губернатор Нижегородской области сообщил о четырех пострадавших в результате атаки БПЛА
Станковича впервые освистали, Абену сделали виновником провала, Кордоба отказался говорить о переходе к красно-белым. Что произошло после матча «Спартак» - «Краснодар»
20 октября — День отца: история и традиции, идеи подарков для пап
Бывший капитан «Фулхэма» обвинила Мохаммеда Аль-Файеда в домогательствах
Мирра Андреева сыграет с Касаткиной в финале турнира в Нинбо
Сегодня
Вчера
Неделя