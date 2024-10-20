Биррелл сыграет с Ламенс в финале турнира в Осаке

Сегодня, 07:11
Австралийская теннисистка Кимберли Биррелл переиграла японку Аои Ито в полуфинале турнира в Осаке — 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 15 минут.
В финале австралийка сыграет против голландки Сюзан Ламенс, которая победила француженку Диан Парри — 6:2, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут.
Осака (Япония)
Турнир WTA Kinoshita Group Japan Open
Призовой фонд 267 080 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Кимберли Биррелл (Австралия, Q) — Аои Ито (Япония, Q) — 6:4, 6:3
Сюзан Ламенс (Нидерланды, Q) — Диан Парри (Франция, 7) — 6:2, 6:4