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Сегодня, 06:12

Кудерметова проиграла в первом круге турнира в Сингапуре

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская теннисистка Полина Кудерметова потерпела поражение от австралийки Кимберли Биррелл в матче первого круга турнира в Сингапуре — 3:6, 2:6.

Матч длился 1 час 2 минуты. 21-летняя россиянка подала 5 раз навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 5 подач навылет, 1 двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов (из 9).

Следующая соперница Биррелл определится в матче Рената Сарасуа (Мексика) — Хэйли Баптист (США).

Сингапур (Сингапур)
Турнир WTA Singapore Open
Призовой фонд 275 094 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг

Кимберли Биррелл (Австралия, WC) — Полина Кудерметова (Россия, 5) — 6:3, 6:2

Теннис
Полина Кудерметова
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