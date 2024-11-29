Кирьос — о положительном допинг-тесте Свентек: «Наш спорт испорчен»

Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился мнением о положительном результате допинг-теста второй ракетки мира из Польши Иги Свентек.

28 ноября пресс-служба Международного агентства честности в теннисе (ITIA) сообщила об обнаружении в допинг-пробах польки триметазидина.

«Наш спорт испорчен», — написал Кирьос в своих соцсетях.

Расследование выявило, что запрещенное вещество попало в организм теннисистки с загрязненным лекарством. Спортсменка получила отстранение на месяц с 12 сентября 2024 года.