Кирстя вышла во второй круг турнира в Вашингтоне и сыграет с Самсоновой

Румынская теннисистка Сорана Кирстя обыграла хорватку Петру Мартич в первом круге турнира WTA в Вашингтоне (США) — 6:3, 7:6 (15:13). Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. Кирстя сделала 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Мартич 6 эйсов, 9 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. Во втором круге турнира Кирстя сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой. Вашингтон (США) Турнир WTA Mubadala Citi DC Open Призовой фонд 780 637 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Сорана Кирстя (Румыния) — Петра Мартич (Хорватия) — 6:3, 7:6 (15:13)