Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 21:31

Кирстя вышла во второй круг турнира в Вашингтоне и сыграет с Самсоновой

Мария Гусева
Telegram Дзен

Румынская теннисистка Сорана Кирстя обыграла хорватку Петру Мартич в первом круге турнира WTA в Вашингтоне (США) — 6:3, 7:6 (15:13).

Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. Кирстя сделала 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Мартич 6 эйсов, 9 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

Во втором круге турнира Кирстя сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой.

Вашингтон (США)

Турнир WTA Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Сорана Кирстя (Румыния) — Петра Мартич (Хорватия) — 6:3, 7:6 (15:13)

Теннис
0
Читайте также
Индиец переписал достижение Карлсена. Наследника Ананда считают главным талантом поколения
Президент ОКР и глава фракции Госдумы устроили перепалку из-за участия наших в Олимпиаде
В Кремле прокомментировали новую атаку беспилотника на «Москва-Сити»
В карельском поселке задержали подозреваемых в убийстве шести человек
В раде уточнили процедуру перехода власти в случае смерти Зеленского
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Азаренко — об объявлениях про отсутствие рукопожатий: «Решение запоздало на 18 месяцев»