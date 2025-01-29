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Сегодня, 17:24

Кис не сможет сыграть на турнире в Остине

Камила Абдурахманова
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Американская теннисистка Мэдисон Кис, занимающая седьмую строчку в мировом рейтинге, не сможет принять участие в турнире WTA-250, который пройдет в Остине.

Причина — правило турнира, согласно которому на соревнованиях данной категории не могут играть две и более участницы из первой десятки мирового рейтинга.

Киз зарегистрировалась для участия в турнире, будучи 21-й ракеткой мира. Также в соревнованиях примет участие американка Джессика Пегула, занимающая шестую позицию в рейтинге.

На прошлой неделе Кис выиграла турнир Australian Open и поднялась с 14-го места в рейтинге на седьмое.

Теннис
Мэдисон Кис
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