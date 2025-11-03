Киз не стала пожимать руку Анисимовой после матча Итогового турнира WTA

3 ноября, 22:44
Американская теннисистка Мэдисон Киз не стала пожимать руку соотечественнице Аманде Анисимовой после поражения от нее во втором туре групповой стадии Итогового турнира WTA.
Анисимова выиграла в трех сетах — 4:6, 6:3, 6:2. После игры Киз не пожала сопернице руку, сославшись на вирус.
Киз потеряла шансы на выход в плей-офф Итогового турнира. В заключительном матче групповой стадии она сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
Из Алматы
Не, она уже лучше играла, чем в первом матче, значит, восстанавливается. Ей смысла нет сниматься.
04.11.2025
Djin Ignatov
Видимо истинные американки не признают бывших наших !
04.11.2025
???? ?????
Главное пожми руку рыбакиной, а лучше расцелуй её.
03.11.2025
А какие у тебя корни ?
Все из за корней
03.11.2025
Gordon
:)
03.11.2025
f0rz
Ну раз вирус, тогда может сниматься надо было?
03.11.2025