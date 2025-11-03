Видео
WTA. Новости
3 ноября, 22:44

Киз не стала пожимать руку Анисимовой после матча Итогового турнира WTA

Игнат Заздравин
Корреспондент

Американская теннисистка Мэдисон Киз не стала пожимать руку соотечественнице Аманде Анисимовой после поражения от нее во втором туре групповой стадии Итогового турнира WTA.

Анисимова выиграла в трех сетах — 4:6, 6:3, 6:2. После игры Киз не пожала сопернице руку, сославшись на вирус.

Киз потеряла шансы на выход в плей-офф Итогового турнира. В заключительном матче групповой стадии она сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

6

  • Из Алматы

    Не, она уже лучше играла, чем в первом матче, значит, восстанавливается. Ей смысла нет сниматься.

    04.11.2025

  • Djin Ignatov

    Видимо истинные американки не признают бывших наших !

    04.11.2025

  • ???? ?????

    Главное пожми руку рыбакиной, а лучше расцелуй её.

    03.11.2025

  • А какие у тебя корни ?

    Все из за корней

    03.11.2025

  • Gordon

    :)

    03.11.2025

  • f0rz

    Ну раз вирус, тогда может сниматься надо было?

    03.11.2025

    Теннис
    Аманда Анисимова
    Мэдисон Кис
