Блинкова проиграла Таусон в четвертьфинале турнира в Линце

Сегодня, 18:33
Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла пройти в полуфинал турнира WTA 500 в Линце.
В 1/4 финала турнира 83-я ракетка мира проиграла представительнице Дании Кларе Таусон со счетом 4:6, 3:6. Девушки провели на корте 1 час 46 минут.
Блинкова 1 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 3. На счету 39-й ракетки мира Таусон 9 эйсов, 3 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 14.
В полуфинале соревнования Таусон сыграет с Даяной Ястремской.
Линц (Австрия)
Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Клара Таусон (Дания, 8) — Анна Блинкова (Россия) — 6:4, 6:3
Даяна Ястремская (Украина, 5) — Мария Саккари (Греция, 3) — 7:5, 6:0