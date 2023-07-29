Коччаретто вышла в финал турнира в Лозанне

Сегодня, 20:23
Итальянка Элизабетта Коччаретто обыграла венгерку Анну Бондар в полуфинале турнира в Лозанне — 6:7 (3:7), 7:6 (8:6), 7:5. Матч длился 3 часа 26 минут.
42-я ракетка мира Коччаретто вышла во второй финал турнира WTA. В январе этого года она проиграла американке Лорен Дэвис (6:7 (0:7), 2:6) в финале турнира WTA в Хобарте.
За титул итальянка сыграет с победительницей пары Диан Парри (Франция, 9) — Клара Бюрель (Франция).
Лозанна (Швейцария)
Турнир WTA Ladies Open Lausanne
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Элизабетта Коччаретто (Италия, 2) — Анна Бондар (Венгрия) — 6:7 (3:7), 7:6 (8:6), 7:5