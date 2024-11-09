Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 22:20

Коко Гауфф выиграла Итоговый турнир WTA в Эр-Рияде

Игнат Заздравин
Корреспондент
Коко Гауфф.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Американская теннисистка Коко Гауфф стала победительницей Итогового турнира WTA в Эр-Рияде.

В финале Гауфф обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь — 3:6, 6:4, 7:6 (7:2). Игра продолжалась 3 часа 7 минут.

Гауфф сделала 5 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету Циньвэнь 4 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Турнир WTA WTA Finals Riyadh

Призовой фонд 15 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Коко Гауфф (США, 3) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — 3:6, 6:4, 7:6 (7:2)

Теннис

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
МВД предупредило о лишении гражданства за непринесение присяги
Одного из лучших российских судей надолго отстранили от футбола
Бывшая баскетболистка Катерина Кейру беременна от актера Алексея Гаврилова
Евгений Малкин забил победный гол в матче «Питтсбурга» с «Вашингтоном»
Президент Финляндии заявил о налаживании отношений с РФ в будущем
СМИ допустили конец финансирования Украины при победе Трампа
Сегодня
Вчера
Неделя