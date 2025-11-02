Пегула победила Гауфф в первом матче на Итоговом турнире WTA

Американская теннисистка Джессика Пегула одержала победу над своей соотечественницей Коко Гауфф в первом матче группового этапа Итогового турнира WTA — 6:3, 6:7 (4:7), 6:2. Спортсменки провели на корте 2 часа 15 минут. Пегула 5 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 9 брейк-пойнтов из 18. На счету Гауфф 8 эйсов, 17 «двойных» и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8. Американки играют в одной группе с белоруской Ариной Соболенко и итальянкой Ясмин Паолини. Эр-Рияд (Саудовская Аравия) Турнир WTA WTA Finals Riyadh Призовой фонд 15 500 000 долларов Закрытые корты, хард Одиночный разряд Группа Штеффи Граф Джессика Пегула (США, 5) — Коко Гауфф (США, 3) — 6:3, 6:7 (4:7), 6:2

Из Алматы Вот у кого Мирре стоит учиться спокойствию - так это у Пегулы. У неё средненькая антропометрия (170 см), нет какой-то выдающейся техники, слабоватые подачи, но голова (в том числе "менталка") на месте, очень большой и одиночный, и парный (вместе с этой же Гауфф в том числе, кстати) опыт. И она голову и опыт использует по максимуму. 02.11.2025

Дмитрий Ушкачев Не стану пока ставить, но... Напрашивается. 02.11.2025

Дмитрий Ушкачев Да. В сетку подавала, как не в себя. В решающем сете - три ошибки. На брейковых мячах. С пятого гейма концентрация не просто упала, а слегла с повышенной температурой. Ошибалась в розыгрышах и по длине, и по ширине. На выигрышный мяч - три промаха, причем Пегула не грузила. Стату третьего сета не посмотрел, но видно было - сдулась Коко. 02.11.2025

Иван Л. согласен на финал Соболенко - Рыбакина) 02.11.2025

Дмитрий Ушкачев Я смотрел. Два ровных сета, а в третьем на корте осталась только Пегула. 02.11.2025

Из Алматы Хладнокровная Пегула и психующая Гауфф... 17 двойных!.. 02.11.2025

Иван Л. Вот так вдула! Теперь укатать колобка и полуфинал. Не смотрел, но одобрямс) 02.11.2025