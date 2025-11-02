Пегула победила Гауфф в первом матче на Итоговом турнире WTA

2 ноября, 21:05
Американская теннисистка Джессика Пегула одержала победу над своей соотечественницей Коко Гауфф в первом матче группового этапа Итогового турнира WTA — 6:3, 6:7 (4:7), 6:2.
Спортсменки провели на корте 2 часа 15 минут. Пегула 5 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 9 брейк-пойнтов из 18. На счету Гауфф 8 эйсов, 17 «двойных» и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.
Американки играют в одной группе с белоруской Ариной Соболенко и итальянкой Ясмин Паолини.
Эр-Рияд (Саудовская Аравия)
Турнир WTA WTA Finals Riyadh
Призовой фонд 15 500 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа Штеффи Граф
Джессика Пегула (США, 5) — Коко Гауфф (США, 3) — 6:3, 6:7 (4:7), 6:2
Из Алматы
Вот у кого Мирре стоит учиться спокойствию - так это у Пегулы. У неё средненькая антропометрия (170 см), нет какой-то выдающейся техники, слабоватые подачи, но голова (в том числе "менталка") на месте, очень большой и одиночный, и парный (вместе с этой же Гауфф в том числе, кстати) опыт. И она голову и опыт использует по максимуму.
02.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Не стану пока ставить, но... Напрашивается.
02.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Да. В сетку подавала, как не в себя. В решающем сете - три ошибки. На брейковых мячах. С пятого гейма концентрация не просто упала, а слегла с повышенной температурой. Ошибалась в розыгрышах и по длине, и по ширине. На выигрышный мяч - три промаха, причем Пегула не грузила. Стату третьего сета не посмотрел, но видно было - сдулась Коко.
02.11.2025
Иван Л.
согласен на финал Соболенко - Рыбакина)
02.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Я смотрел. Два ровных сета, а в третьем на корте осталась только Пегула.
02.11.2025
Из Алматы
Хладнокровная Пегула и психующая Гауфф... 17 двойных!..
02.11.2025
Иван Л.
Вот так вдула! Теперь укатать колобка и полуфинал. Не смотрел, но одобрямс)
02.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Интересно)) В каждой группе есть фаворитка и условная темная лошадка. Повангую за Рыбку и Джесс. Полагаю, что Арина и Ига - также полуфиналистки. Турнир, похоже, начнется с полуфиналов. Джесс за этот матч - респект)) Коко в третьем просто самоустранилась (не без помощи соперницы).
02.11.2025