Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 20:01

Гауфф обыграла Пегулу на Итоговом турнире

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Американка Коко Гауфф победила соотечественницу Джессику Пегулу в матче на Итоговом турнире — 6:3, 6:2. Игра длилась 1 час 16 минут.

3-я ракетка мира сделала за матч 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. У 6-й ракетки мира — 1 двойная ошибка и 2 из 3 реализованных брейк-пойнтов.

5 ноября Гауфф сыграет с полькой Игой Свентек, Пегула встретится с чешкой Барборой Крейчиковой.

Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Турнир WTA WTA Finals Riyadh

Призовой фонд 15 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Оранжевая группа

Коко Гауфф (США, 3) — Джессика Пегула (США, 6) — 6:3, 6:2

Теннис
Джессика Пегула
Кори Гауфф

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
В Валенсии выжившие в наводнении забросали грязью короля Филиппа VI и его свиту
Два года без футбола за безумие в матче ЦСКА – «Спартак». Армейца Рошу ждет жестокое наказание
Финляндия направила ноту из-за порчи забора посольства в Москве
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого завоевал серебро чемпионата Китая
Наводнение в Испании привело к катастрофическим последствиям из-за бездействия властей. Что известно
Загитова откровенно рассказала о конфликте с Медведевой
Сегодня
Вчера
Неделя