Гауфф обыграла Костюк и вышла в четвертьфинал турнира в Ухане

Американка Коко Гауфф победила украинку Марту Костюк в третьем круге турнира в Ухане — 6:4, 6:1.

Матч длился 1 час 1 минуту. Гауфф за игру реализовала 5 брейк-пойнтов из 5, Костюк — 1 из 1.

4-я ракетка мира вышла в 1/4 финала и встретится с победительницей матча Магда Линетт (Польша) — Дарья Касаткина (Россия).

Ухань (Китай)

Турнир WTA Wuhan Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Коко Гауфф (США, 4) — Марта Костюк (Украина, 13) — 6:4, 6:1