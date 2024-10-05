Гауфф победила Бадосу в полуфинал «тысячника» в Пекине

Сегодня, 12:30
Американка Коко Гауфф обыграла испанку Паулу Бадосу в полуфинале турнира серии WTA 1000 в Пекине — 4:6, 6:4, 6:2.
Матч длился 2 часа 20 минут. Гауфф сделала за игру 6 эйсов, допустила 11 двойные ошибок и реализовала 6 из 20 брейк-пойнтов. У Бадосы — 4 эйса, 6 двойных ошибок и 4 из 10 реализованных брейк-пойнтов.
6-я ракетка мира вышла в финал и встретится с победительницей матча Каролина Мухова (Чехия) — Чжэн Циньвэнь (Китай).
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 955 610 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Коко Гауфф (США, 4) — Паула Бадоса (Испания, 15) — 4:6, 6:4, 6:2