Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

14 марта, 00:31

Коко Гауфф вышла в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Евгений Козинов
Корреспондент
Коко Гауфф.
Фото AFP
Telegram Дзен

Американская теннисистка Коко Гауфф одержала победу в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах она переиграла бельгийку Элисе Мертенс — 6:0, 6:2.

Матч длился 1 час 7 минут. 20-летняя американка подала 3 раза навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из 2).

Следующая соперница Гауфф определится в матче между китаянкой Юань Юэ и россиянкой Дарьей Касаткиной.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 258 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Коко Гауфф (США, 3) — Элисе Мертенс (Бельгия, 24) — 6:0, 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/indianwells/2024/
Теннис
Обсудить
Читайте также
Мэттьюс повторил исторический рекорд Овечкина по голам за сезон
Лидия Иванова сравнила главу МОК Баха с проданной невестой
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наварро выбила вторую ракетку мира Соболенко с турнира в Индиан-Уэллсе

Саккари вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе