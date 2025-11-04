Гауфф одержала победу над Паолини на Итоговом турнире

4 ноября, 18:35
Американская теннисистка Коко Гауфф в двух сетах обыграла итальянку Ясмин Паолини в матче группового этапа Итогового турнира WTA — 6:3, 6:2.
Встреча длилась 1 час 20 минут. Гауфф ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Паолини ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.
Спортсменки провели по два матча на групповом этапе. На счету американки одна победа — ранее она уступила соотечественнице Джессике Пегуле. Итальянка в первой встрече проиграла белоруске Арине Соболенко.
Эр-Рияд (Саудовская Аравия)
Турнир WTA WTA Finals Riyadh
Призовой фонд 15 500 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа Штеффи Граф
Коко Гауфф (США, 3) — Ясмин Паолини (Италия, 8) — 6:3, 6:2
_Mike N_
какие шансы ? Соболенко прихлопнет Гауфф, а Пегула выиграет у Паолини и выйдет со второго места из группы !
05.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Спасибо - от сердца.)) Иногда было трудно.
04.11.2025
hant64
Что совесть чиста - молодец. Уважуха.
04.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Я был государев человек. В 90-х было херово, но прикольно. Даже заочно получилось высшее образование. Как-то до пенсии довыслужился. Но работа снится. Сны поганые, но это - сны. Жизнь никому не поломал - это моя гордость. Теперь гораздо легче.))
04.11.2025
hant64
Ну, собственно, я именно потому, что следователем отработал хоть и немного (полтора года), и не связывался с уголовными делами - как-то изменять своим принципам не привык. Пусть даже и денег намного больше на уголовщине по жизни смог бы заработать. Но - нет.
04.11.2025
Дмитрий Ушкачев
У меня другая кредитная история. 21 год следаком и дознавателем (те же яйца - только в профиль). Выгорел. Плюс профдеформация. Консультирую для поддержки штанов и тонуса.
04.11.2025
hant64
У меня были корки адвокатские в 1995 - 1996 годах, но я уголовных дел не вёл. Умышленно, естественно. Не хотел всяких лихих людей защищать, которых послушать - все как один невиновны, а преступления сами по себе совершаются)).
04.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Конечно, не про ту.)) Ты - сам себе юрист. Свой собственный. Подумал, что можешь работать в команде, но - нет. Одиночку видно. Это - не оценка, а - констатация. Мне в одиночку не понравилось. Цивилистика - не моё. И в другом окопе, адвокатском, не понравилось, хотя я до корок не добрался.
04.11.2025
hant64
Это ты про какую контору? Я с конторами дел не имею)).
04.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Ты всё-таки - поразительный упёртыш.)) Как с тобой в конторе мирятся, ума не приложу...
04.11.2025
hant64
Логика работает везде. И, если от мартовско-апрельской Мирры осталось в лучшем случае 60%, никакая логика или какая другая хрень в этой жизни (типа поездки на Итоговый) не способна вернуть по щелчку пальцев ей тот 100% уровень игры.
04.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Логика работает в реальности, а не в вероятности. :grin: В параллельной Вселенной ты меня убедил)) Там Мирра смогла закрыть Рыбке дверь и проиграла 3 из трех в группе.:innocent:
04.11.2025
hant64
Давай подключим логику - может ли человек, игравший с середины лета или плохо, или очень плохо, для которого стало проблемой обыграть какую-нибудь 150 ракетку, приехав на Итоговый, начать вдруг не то чтобы феерить, но выглядеть хотя бы достойно? Ответ напрашивается сам собой - нет, не может. Об этом говорит элементарная логика. Безо всяких бы.
04.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Это мы с тобой обсуждаем почти возможное дело, которого нет, но одному из нас хотелось БЫ его увидеть, а другому - рановато БЫ, чтобы...))) "Город, которого нет"
04.11.2025
hant64
Дык я же тоже юрист. И, когда вчера смотрел Свентек с Рыбакиной, представил на месте московской казашки Мирру. И представленное мне не понравилось - 6:2 и 6:0, то есть тоже с баранкой, но Свентек её не отхватывала, а сама ставила. :grin:
04.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Не, я - юрист. Сторонник буквального применения права, а не расширительного.
04.11.2025
hant64
Ты буквоед:grin:
04.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Пока это - бы. Уверенное бы, согласен.
04.11.2025
hant64
Да, не знаем. Но, исходя из её уровня игры в последние три месяца, предполагается это практически с уверенностью.
04.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Пока мы этого не знаем. Уровень Итогового она познаёт в паре.
04.11.2025
hant64
Колобок на Итоговом пока выглядит явно инородным телом. Уверен, так же выглядела бы Мирра, попади она туда.
04.11.2025
Иван Л.
просто здесь реальный уровень ее и соперниц на лице. без всяких фартов и снятий .
04.11.2025
hаnt64
Колобка может обидеть каждый! Даже сомнительные личности типа Гауфф.
04.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Может. На нужном ей покрытии. И - качественная спортивная форма. Удача - в смысле - фарт. Здесь вообще ничего. Приехала "за деньгами и за запахом тайги".
04.11.2025
H R
04.11.2025
Иван Л.
нет, ну как она может играть? ну только когда соперницы не против. на самом деле, как по мне, колобок на итоговом, это приговор женскому туру. впрочем, мы об этом и в прошлом году говорили)
04.11.2025
Иван Л.
Колобок-колобок, мы тебя съел. И все. Лиги разные.но капусты все равно срубила, ну и хорош
04.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Я - про уровень несопротивления, ты прав. Зная, как она может играть - я удивлен - это не то слово. Четыре сета вчистую...
04.11.2025
Иван Л.
ну не совсем. она-то приехала, но это не ее уровень
04.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Матрешечка или как ее здесь многие называют - Колобок, забыла на Итоговый приехать. Клон выступает.
04.11.2025
Николай Шибаев
Гауфф без проблем переиграла итальянскую матрешку и сохранила шанс на выход из группы.
04.11.2025