Гауфф одержала победу над Паолини на Итоговом турнире

Американская теннисистка Коко Гауфф в двух сетах обыграла итальянку Ясмин Паолини в матче группового этапа Итогового турнира WTA — 6:3, 6:2. Встреча длилась 1 час 20 минут. Гауфф ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Паолини ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5. Спортсменки провели по два матча на групповом этапе. На счету американки одна победа — ранее она уступила соотечественнице Джессике Пегуле. Итальянка в первой встрече проиграла белоруске Арине Соболенко. Эр-Рияд (Саудовская Аравия) Турнир WTA WTA Finals Riyadh Призовой фонд 15 500 000 долларов Закрытые корты, хард Одиночный разряд Группа Штеффи Граф Коко Гауфф (США, 3) — Ясмин Паолини (Италия, 8) — 6:3, 6:2

_Mike N_ какие шансы ? Соболенко прихлопнет Гауфф, а Пегула выиграет у Паолини и выйдет со второго места из группы ! 05.11.2025

Дмитрий Ушкачев Спасибо - от сердца.)) Иногда было трудно. 04.11.2025

hant64 Что совесть чиста - молодец. Уважуха. 04.11.2025

Дмитрий Ушкачев Я был государев человек. В 90-х было херово, но прикольно. Даже заочно получилось высшее образование. Как-то до пенсии довыслужился. Но работа снится. Сны поганые, но это - сны. Жизнь никому не поломал - это моя гордость. Теперь гораздо легче.)) 04.11.2025

hant64 Ну, собственно, я именно потому, что следователем отработал хоть и немного (полтора года), и не связывался с уголовными делами - как-то изменять своим принципам не привык. Пусть даже и денег намного больше на уголовщине по жизни смог бы заработать. Но - нет. 04.11.2025

Дмитрий Ушкачев У меня другая кредитная история. 21 год следаком и дознавателем (те же яйца - только в профиль). Выгорел. Плюс профдеформация. Консультирую для поддержки штанов и тонуса. 04.11.2025

hant64 У меня были корки адвокатские в 1995 - 1996 годах, но я уголовных дел не вёл. Умышленно, естественно. Не хотел всяких лихих людей защищать, которых послушать - все как один невиновны, а преступления сами по себе совершаются)). 04.11.2025

Дмитрий Ушкачев Конечно, не про ту.)) Ты - сам себе юрист. Свой собственный. Подумал, что можешь работать в команде, но - нет. Одиночку видно. Это - не оценка, а - констатация. Мне в одиночку не понравилось. Цивилистика - не моё. И в другом окопе, адвокатском, не понравилось, хотя я до корок не добрался. 04.11.2025

hant64 Это ты про какую контору? Я с конторами дел не имею)). 04.11.2025

Дмитрий Ушкачев Ты всё-таки - поразительный упёртыш.)) Как с тобой в конторе мирятся, ума не приложу... 04.11.2025

hant64 Логика работает везде. И, если от мартовско-апрельской Мирры осталось в лучшем случае 60%, никакая логика или какая другая хрень в этой жизни (типа поездки на Итоговый) не способна вернуть по щелчку пальцев ей тот 100% уровень игры. 04.11.2025

Дмитрий Ушкачев Логика работает в реальности, а не в вероятности. :grin: В параллельной Вселенной ты меня убедил)) Там Мирра смогла закрыть Рыбке дверь и проиграла 3 из трех в группе.:innocent: 04.11.2025

hant64 Давай подключим логику - может ли человек, игравший с середины лета или плохо, или очень плохо, для которого стало проблемой обыграть какую-нибудь 150 ракетку, приехав на Итоговый, начать вдруг не то чтобы феерить, но выглядеть хотя бы достойно? Ответ напрашивается сам собой - нет, не может. Об этом говорит элементарная логика. Безо всяких бы. 04.11.2025

Дмитрий Ушкачев Это мы с тобой обсуждаем почти возможное дело, которого нет, но одному из нас хотелось БЫ его увидеть, а другому - рановато БЫ, чтобы...))) "Город, которого нет" 04.11.2025

hant64 Дык я же тоже юрист. И, когда вчера смотрел Свентек с Рыбакиной, представил на месте московской казашки Мирру. И представленное мне не понравилось - 6:2 и 6:0, то есть тоже с баранкой, но Свентек её не отхватывала, а сама ставила. :grin: 04.11.2025

Дмитрий Ушкачев Не, я - юрист. Сторонник буквального применения права, а не расширительного. 04.11.2025

hant64 Ты буквоед:grin: 04.11.2025

Дмитрий Ушкачев Пока это - бы. Уверенное бы, согласен. 04.11.2025

hant64 Да, не знаем. Но, исходя из её уровня игры в последние три месяца, предполагается это практически с уверенностью. 04.11.2025

Дмитрий Ушкачев Пока мы этого не знаем. Уровень Итогового она познаёт в паре. 04.11.2025

hant64 Колобок на Итоговом пока выглядит явно инородным телом. Уверен, так же выглядела бы Мирра, попади она туда. 04.11.2025

Иван Л. просто здесь реальный уровень ее и соперниц на лице. без всяких фартов и снятий . 04.11.2025

hаnt64 Колобка может обидеть каждый! Даже сомнительные личности типа Гауфф. 04.11.2025

Дмитрий Ушкачев Может. На нужном ей покрытии. И - качественная спортивная форма. Удача - в смысле - фарт. Здесь вообще ничего. Приехала "за деньгами и за запахом тайги". 04.11.2025

H R Прoгнoзы футбольных матчeй infostavki.ru 04.11.2025

Иван Л. нет, ну как она может играть? ну только когда соперницы не против. на самом деле, как по мне, колобок на итоговом, это приговор женскому туру. впрочем, мы об этом и в прошлом году говорили) 04.11.2025

Иван Л. Колобок-колобок, мы тебя съел. И все. Лиги разные.но капусты все равно срубила, ну и хорош 04.11.2025

Дмитрий Ушкачев Я - про уровень несопротивления, ты прав. Зная, как она может играть - я удивлен - это не то слово. Четыре сета вчистую... 04.11.2025

Иван Л. ну не совсем. она-то приехала, но это не ее уровень 04.11.2025

Дмитрий Ушкачев Матрешечка или как ее здесь многие называют - Колобок, забыла на Итоговый приехать. Клон выступает. 04.11.2025