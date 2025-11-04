Видео
4 ноября, 18:35

Гауфф одержала победу над Паолини на Итоговом турнире

Алина Савинова
Коко Гауфф.
Фото Reuters

Американская теннисистка Коко Гауфф в двух сетах обыграла итальянку Ясмин Паолини в матче группового этапа Итогового турнира WTA — 6:3, 6:2.

Встреча длилась 1 час 20 минут. Гауфф ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Паолини ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

Спортсменки провели по два матча на групповом этапе. На счету американки одна победа — ранее она уступила соотечественнице Джессике Пегуле. Итальянка в первой встрече проиграла белоруске Арине Соболенко.

Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Турнир WTA WTA Finals Riyadh

Призовой фонд 15 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Штеффи Граф

Коко Гауфф (США, 3) — Ясмин Паолини (Италия, 8) — 6:3, 6:2

31

  • _Mike N_

    какие шансы ? Соболенко прихлопнет Гауфф, а Пегула выиграет у Паолини и выйдет со второго места из группы !

    05.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Спасибо - от сердца.)) Иногда было трудно.

    04.11.2025

  • hant64

    Что совесть чиста - молодец. Уважуха.

    04.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Я был государев человек. В 90-х было херово, но прикольно. Даже заочно получилось высшее образование. Как-то до пенсии довыслужился. Но работа снится. Сны поганые, но это - сны. Жизнь никому не поломал - это моя гордость. Теперь гораздо легче.))

    04.11.2025

  • hant64

    Ну, собственно, я именно потому, что следователем отработал хоть и немного (полтора года), и не связывался с уголовными делами - как-то изменять своим принципам не привык. Пусть даже и денег намного больше на уголовщине по жизни смог бы заработать. Но - нет.

    04.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    У меня другая кредитная история. 21 год следаком и дознавателем (те же яйца - только в профиль). Выгорел. Плюс профдеформация. Консультирую для поддержки штанов и тонуса.

    04.11.2025

  • hant64

    У меня были корки адвокатские в 1995 - 1996 годах, но я уголовных дел не вёл. Умышленно, естественно. Не хотел всяких лихих людей защищать, которых послушать - все как один невиновны, а преступления сами по себе совершаются)).

    04.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Конечно, не про ту.)) Ты - сам себе юрист. Свой собственный. Подумал, что можешь работать в команде, но - нет. Одиночку видно. Это - не оценка, а - констатация. Мне в одиночку не понравилось. Цивилистика - не моё. И в другом окопе, адвокатском, не понравилось, хотя я до корок не добрался.

    04.11.2025

  • hant64

    Это ты про какую контору? Я с конторами дел не имею)).

    04.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Ты всё-таки - поразительный упёртыш.)) Как с тобой в конторе мирятся, ума не приложу...

    04.11.2025

  • hant64

    Логика работает везде. И, если от мартовско-апрельской Мирры осталось в лучшем случае 60%, никакая логика или какая другая хрень в этой жизни (типа поездки на Итоговый) не способна вернуть по щелчку пальцев ей тот 100% уровень игры.

    04.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Логика работает в реальности, а не в вероятности. :grin: В параллельной Вселенной ты меня убедил)) Там Мирра смогла закрыть Рыбке дверь и проиграла 3 из трех в группе.:innocent:

    04.11.2025

  • hant64

    Давай подключим логику - может ли человек, игравший с середины лета или плохо, или очень плохо, для которого стало проблемой обыграть какую-нибудь 150 ракетку, приехав на Итоговый, начать вдруг не то чтобы феерить, но выглядеть хотя бы достойно? Ответ напрашивается сам собой - нет, не может. Об этом говорит элементарная логика. Безо всяких бы.

    04.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Это мы с тобой обсуждаем почти возможное дело, которого нет, но одному из нас хотелось БЫ его увидеть, а другому - рановато БЫ, чтобы...))) "Город, которого нет"

    04.11.2025

  • hant64

    Дык я же тоже юрист. И, когда вчера смотрел Свентек с Рыбакиной, представил на месте московской казашки Мирру. И представленное мне не понравилось - 6:2 и 6:0, то есть тоже с баранкой, но Свентек её не отхватывала, а сама ставила. :grin:

    04.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Не, я - юрист. Сторонник буквального применения права, а не расширительного.

    04.11.2025

  • hant64

    Ты буквоед:grin:

    04.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Пока это - бы. Уверенное бы, согласен.

    04.11.2025

  • hant64

    Да, не знаем. Но, исходя из её уровня игры в последние три месяца, предполагается это практически с уверенностью.

    04.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Пока мы этого не знаем. Уровень Итогового она познаёт в паре.

    04.11.2025

  • hant64

    Колобок на Итоговом пока выглядит явно инородным телом. Уверен, так же выглядела бы Мирра, попади она туда.

    04.11.2025

  • Иван Л.

    просто здесь реальный уровень ее и соперниц на лице. без всяких фартов и снятий .

    04.11.2025

  • hаnt64

    Колобка может обидеть каждый! Даже сомнительные личности типа Гауфф.

    04.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Может. На нужном ей покрытии. И - качественная спортивная форма. Удача - в смысле - фарт. Здесь вообще ничего. Приехала "за деньгами и за запахом тайги".

    04.11.2025

  • H R

    Прoгнoзы футбольных матчeй infostavki.ru

    04.11.2025

  • Иван Л.

    нет, ну как она может играть? ну только когда соперницы не против. на самом деле, как по мне, колобок на итоговом, это приговор женскому туру. впрочем, мы об этом и в прошлом году говорили)

    04.11.2025

  • Иван Л.

    Колобок-колобок, мы тебя съел. И все. Лиги разные.но капусты все равно срубила, ну и хорош

    04.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Я - про уровень несопротивления, ты прав. Зная, как она может играть - я удивлен - это не то слово. Четыре сета вчистую...

    04.11.2025

  • Иван Л.

    ну не совсем. она-то приехала, но это не ее уровень

    04.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Матрешечка или как ее здесь многие называют - Колобок, забыла на Итоговый приехать. Клон выступает.

    04.11.2025

  • Николай Шибаев

    Гауфф без проблем переиграла итальянскую матрешку и сохранила шанс на выход из группы.

    04.11.2025

    Теннис
    Кори Гауфф
    Ясмин Паолини
