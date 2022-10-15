Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 07:04

Коллинз обыграла Бадосу и вышла в полуфинал турнира в Сан-Диего

Сергей Разин
корреспондент
Дэниэлл Коллинз.
Фото WTA

Американская теннисистка Дэниэлл Коллинз в четвертьфинале турнира в Сан-Диего обыграла испанку Паулу Бадосу со счетом 7:6 (7:5), 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 57 минуты. На счету американки 4 эйса и 10 ошибок на второй подаче, а также 6 реализованных брейк-пойнта из 9. У испанки 6 подач навылет, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта из 16.

В полуфинале 19-я ракетка мира встретится с Донной Векич из Хорватии.

Сан-Диего (США)

Турнир WTA San Diego Open

Призовой фонд 757 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Дэниэлл Коллинз (США) — Паула Бадоса (Испания, 2) — 7:6(7:5), 6:4

0
Читайте также
Сергей Гуренко: «Едвай — это катастрофа! Семин такого защитника давно бы выгнал»
СДК Федерации хоккея Москвы отстранил 13-летнего игрока до конца сезона за удар клюшкой по голове
Пушков ответил пословицей на угрозы Борреля в адрес России
Лавров заявил о принятии странами СНГ нового состава РФ
В России опровергли планы по передаче ядерного вооружения Белоруссии
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Свентек о матче с Пегулой: «Это станет хорошим тестом для меня»

Коллинз одержала десятую победу над теннисисткой из топ-10