Коллинз обыграла Бадосу и вышла в полуфинал турнира в Сан-Диего

Американская теннисистка Дэниэлл Коллинз в четвертьфинале турнира в Сан-Диего обыграла испанку Паулу Бадосу со счетом 7:6 (7:5), 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 57 минуты. На счету американки 4 эйса и 10 ошибок на второй подаче, а также 6 реализованных брейк-пойнта из 9. У испанки 6 подач навылет, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта из 16.

В полуфинале 19-я ракетка мира встретится с Донной Векич из Хорватии.

Сан-Диего (США)

Турнир WTA San Diego Open

Призовой фонд 757 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Дэниэлл Коллинз (США) — Паула Бадоса (Испания, 2) — 7:6(7:5), 6:4