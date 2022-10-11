Коллинз обыграла Гарсию и вышла во втором круг турнира в Сан-Диего

Сегодня, 05:16
Американская теннисистка Дэниэлл Коллинз в первом круге турнира в Сан-Диего обыграла француженку Каролин Гарсию со счетом 6:2, 7:6 (7:4).
Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. Американка сделала 5 эйсов и 7 двойных ошибок, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 8.
Во втором круге Коллинз встретится с итальянкой Мартиной Тревизан.
Сан-Диего (США)
Турнир WTA San Diego Open
Призовой фонд 757 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Дэниэлл Коллинз (США) — Каролин Гарсия (Франция, 7) — 6:2, 7:6 (7:4)