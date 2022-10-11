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Сегодня, 05:16

Коллинз обыграла Гарсию и вышла во втором круг турнира в Сан-Диего

Сергей Разин
корреспондент

Американская теннисистка Дэниэлл Коллинз в первом круге турнира в Сан-Диего обыграла француженку Каролин Гарсию со счетом 6:2, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. Американка сделала 5 эйсов и 7 двойных ошибок, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 8.

Во втором круге Коллинз встретится с итальянкой Мартиной Тревизан.

Сан-Диего (США)

Турнир WTA San Diego Open

Призовой фонд 757 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Дэниэлл Коллинз (США) — Каролин Гарсия (Франция, 7) — 6:2, 7:6 (7:4)

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Кенин не смогла выйти во второй круг турнира в Сан-Диего