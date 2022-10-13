Коллинз обыграла Тревизан и вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Диего

Сегодня, 06:28
Американская теннисистка Дэниэлл Коллинз во втором круге турнира в Сан-Диего обыграла итальянку Мартину Тревизан со счетом 6:2, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Американка сделала 4 эйсов и 3 двойных ошибки, а также реализовала 7 брейк-пойнтов из 10.
Во четвертьфинале Коллинз встретится с победительницей матча Паула Бадоса (Испания) — Луиза Чирико (США).
Сан-Диего (США)
Турнир WTA San Diego Open
Призовой фонд 757 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Дэниэлл Коллинз (США) — Мартина Тревизан (Италия) — 6:2, 6:4