Коллинз победила Остапенко и стала четвертьфиналисткой турнира в Чарльстоне

Американка Даниэль Коллинз вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне.

22-я ракетка мира обыграла в третьем круге Елену Остапенко из Латвии — 7:5, 6:3. Матч длился 1 час 44 минуты.

Далее Коллинз сыграет с победительницей матча Джессика Пегула (США, 1) — Айла Томлянович (Австралия).

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Даниэль Коллинз (США, 7) — Елена Остапенко (Латвия, 11) — 7:5, 6:3