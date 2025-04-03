Коллинз победила Остапенко и стала четвертьфиналисткой турнира в Чарльстоне

3 апреля, 22:10
Американка Даниэль Коллинз вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне.
22-я ракетка мира обыграла в третьем круге Елену Остапенко из Латвии — 7:5, 6:3. Матч длился 1 час 44 минуты.
Далее Коллинз сыграет с победительницей матча Джессика Пегула (США, 1) — Айла Томлянович (Австралия).
Чарльстон (США)
Турнир WTA Credit One Charleston Open
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Даниэль Коллинз (США, 7) — Елена Остапенко (Латвия, 11) — 7:5, 6:3