Кононова и Козырева вышли во второй круг турнира в Мериде

Россиянки Мария Кононова и Мария Козырева в двух сетах переиграли соотечественниц Анну Блинкову и Алину Корнееву в первом круге турнира в Мериде — 6:4, 6:4. Следующие соперницы Кононовой и Козыревой определятся в матче Мария Паулина Перес Гарсия/Кристина Роска (Колумбия/США) — Анастасия Тихонова/Рената Сарасуа (Россия/Мексика). Мерида (Мексика)

Турнир WTA Merida Open Akron

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг Мария Кононова/Мария Козырева (Россия) — Анна Блинкова/Алина Корнеева (Россия) — 6:4, 6:4