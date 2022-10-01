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1 октября, 21:06

Контавейт и Крейчикова сыграют в финале турнира в Эстонии

Иван Шитик
Корреспондент

Четвертая ракетка мира Анетт Контавейт из Эстонии одолела соотечественницу Кайю Канепи, занимающую 32-ю строчку мирового рейтинга, в полуфинале турнира в Таллине — 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 21 минуту.

В финале домашних соревнований Контавейт сразится с чешкой Барборой Крейчиковой.

Таллин (Эстония)

Турнир WTA Tallinn Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Анетт Контавейт (Эстония, 1) — Кайя Канепи (Эстония) — 6:4, 6:4

Барбора Крейчикова (Чехия, 7) — Белинда Бенчич (Швейцария, 2) — 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 6:2

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