Контавейт и Крейчикова сыграют в финале турнира в Эстонии

1 октября, 21:06
Четвертая ракетка мира Анетт Контавейт из Эстонии одолела соотечественницу Кайю Канепи, занимающую 32-ю строчку мирового рейтинга, в полуфинале турнира в Таллине — 6:4, 6:4.
Матч продолжался 1 час 21 минуту.
В финале домашних соревнований Контавейт сразится с чешкой Барборой Крейчиковой.
Таллин (Эстония)
Турнир WTA Tallinn Open
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Анетт Контавейт (Эстония, 1) — Кайя Канепи (Эстония) — 6:4, 6:4
Барбора Крейчикова (Чехия, 7) — Белинда Бенчич (Швейцария, 2) — 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 6:2