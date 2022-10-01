Контавейт и Крейчикова сыграют в финале турнира в Эстонии

Четвертая ракетка мира Анетт Контавейт из Эстонии одолела соотечественницу Кайю Канепи, занимающую 32-ю строчку мирового рейтинга, в полуфинале турнира в Таллине — 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 21 минуту. В финале домашних соревнований Контавейт сразится с чешкой Барборой Крейчиковой. Таллин (Эстония) Турнир WTA Tallinn Open Призовой фонд 251 750 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Полуфинал Анетт Контавейт (Эстония, 1) — Кайя Канепи (Эстония) — 6:4, 6:4 Барбора Крейчикова (Чехия, 7) — Белинда Бенчич (Швейцария, 2) — 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 6:2