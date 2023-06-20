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Сегодня, 09:25

Контавейт объявила, что Уимблдон станет последним турниром в ее карьере

Контавейт объявила о завершении спортивной карьеры
Ана Горшкова
Корреспондент
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Эстонская теннисистка Анетт Контавейт объявила о завершении спортивной карьеры после Уимблдона-2023.

«Сегодня я объявляю о том, что завершаю свою карьеру. После нескольких визитов к врачу и консультаций с моей медицинской командой, мне сообщили, что у меня дегенерация поясничного диска в спине. Это не позволяет проводить полноценные тренировки или продолжать соревнования. Поэтому невозможно продолжать выступать на высшем уровне в такой высококонкурентной сфере.

Теннис дал и научил меня многому, и я очень благодарен за это. Для меня было важно принести флаг Эстонии на теннисные корты и иметь возможность играть перед своими болельщиками и поклонниками по всему миру. Я готова к новым вызовам после моего последнего усилия в качестве профессионального теннисиста — наслаждаться игрой и соревноваться изо всех сил на Уимблдоне. Спасибо всем за вашу постоянную поддержку», — написала Контавейт в соцсетях.

27-летняя Контавейт — бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде, финалистка одного Итогового турнира WTA (2021), победительница шести турниров WTA в одиночном разряде и финалистка одного юниорского турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат США-2012).

Теннис
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