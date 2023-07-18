Контавейт сыграет с Жабер в своем прощальном матче

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт анонсировала проведение прощального матча. 11 ноября 2023 года она сыграет с шестой ракеткой мира из Туниса Онс Жабер в Таллине (Эстония).

«Онс — первая, кто пришел мне на ум при мысли, что я хочу провести такой матч дома. Она самый душевный игрок в туре. Не могла придумать кого-то более проходящего для такого матча. Я была потрясена, когда она без лишних вопросов, сразу согласилась. Я очень рада, что предложила ей сыграть такой матч», — цитирует Контавейт We love tennis.

20 июня бывшая вторая ракетка мира объявила о завершении спортивной карьеры из-за дегенерации межпозвонкового диска.