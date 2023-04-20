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Сегодня, 09:13

Гауфф перед матчем с Потаповой: «Она с каждой неделей играет все лучше»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала предстоящий матч против россиянки Анастасии Потаповой в турнире в Штутгарте.

Гауфф ведет 2:1 в личных встречах. В Майами она потерпела поражение в трех сетах, не подав на матч (7:6 (10:8), 5:7, 2:6).

«Это был упорный матч, у меня были шансы. И сейчас я не жду легкой игры. Она с каждой неделей играет все лучше. Мне нужно сохранить агрессивный настрой, особенно против нее, способной на мощные удары», — приводит слова Гауфф сайт WTA.

Матч второго круга между Гауфф и Потаповой состоится сегодня, 20 апреля.

Теннис
Анастасия Потапова
Кори Гауфф
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