Кори Гауфф вышла в третий круг турнира в Мадриде

Американская теннисистка Кори Гауфф обыграла испанку Ирен Бурильо Эскорихуэла во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде — 6:4, 6:1. А третьем круге Гауфф встретится с победительницей матча Элизабетта Коччаретто (Италия) — Паула Бадоса (Испания). В другом матче испанка Ребека Масарова обыграла Донну Векич из Хорватии со счетом 6:1, 7:6 (7:5). В третьем круге Масарова сыграет с Марией Саккари (Греция). Мадрид (Испания) Турнир WTA Mutua Madrid Open Призовой фонд 7 652 174 долларов Открытые корты, грунт Одиночный разряд Второй круг Кори Гауфф (США, 6) — Ирен Бурильо Эскорихуэла (Испания, Q) — 6:4, 6:1 Ребека Масарова (Испания, WC) — Донна Векич (Хорватия, 20) — 6:1, 7:6 (7:5)