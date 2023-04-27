Кори Гауфф вышла в третий круг турнира в Мадриде

Сегодня, 15:49
Американская теннисистка Кори Гауфф обыграла испанку Ирен Бурильо Эскорихуэла во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде — 6:4, 6:1.
А третьем круге Гауфф встретится с победительницей матча Элизабетта Коччаретто (Италия) — Паула Бадоса (Испания).
В другом матче испанка Ребека Масарова обыграла Донну Векич из Хорватии со счетом 6:1, 7:6 (7:5). В третьем круге Масарова сыграет с Марией Саккари (Греция).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 652 174 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Кори Гауфф (США, 6) — Ирен Бурильо Эскорихуэла (Испания, Q) — 6:4, 6:1
Ребека Масарова (Испания, WC) — Донна Векич (Хорватия, 20) — 6:1, 7:6 (7:5)