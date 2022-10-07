Корне обыграла Зиданшек и вышла в полуфинал турнира в Монастире

Французская теннисистка Ализе Корне в четвертьфинале турнира в Монастире (Тунис) обыграла словенку Тамару Зиданшек со счетом 7:5, 7:6 (9:7).

Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. На счету француженки 5 двойных ошибок, а также 3 реализованных брейк-пойнта из 4.

В полуфинале турнира Корне встретится с победительницей матча Диан Парри (Франция) — Вероника Кудерметова (Россия).

Монастир (Тунис)

Турнир WTA Jasmin Open Monastir

Призовой фонд 251 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ализе Корне (Франция, 3, WC) — Тамара Зиданшек (Словения) — 7:5, 7:6 (9;7)