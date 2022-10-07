Корне обыграла Зиданшек и вышла в полуфинал турнира в Монастире

Сегодня, 15:32
Французская теннисистка Ализе Корне в четвертьфинале турнира в Монастире (Тунис) обыграла словенку Тамару Зиданшек со счетом 7:5, 7:6 (9:7).
Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. На счету француженки 5 двойных ошибок, а также 3 реализованных брейк-пойнта из 4.
В полуфинале турнира Корне встретится с победительницей матча Диан Парри (Франция) — Вероника Кудерметова (Россия).
Монастир (Тунис)
Турнир WTA Jasmin Open Monastir
Призовой фонд 251 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Ализе Корне (Франция, 3, WC) — Тамара Зиданшек (Словения) — 7:5, 7:6 (9;7)