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Сегодня, 16:44

Корнеева назвала организацию турнира в Риме ужасной

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Чемпионка юниорского «Ролан Гаррос» Алина Корнеева рассказала, с какими сложностями она столкнулась на проходящем теннисном турнире в Риме W60 Rome ITF.

«Все началось с того, что рейс из Парижа в Рим задержали на несколько часов. Бронь в отеле сгорела, и пришлось переезжать с места на место. Номер очень тяжело найти, потому что в столице Италии туристический сезон. Нас долгое время не могли заселить. После долгой дороги хотелось отдохнуть и подготовиться к турниру. Ужасная организация, если сравнивать с Парижем. Погода тоже не дает расслабляться: постоянные ливни и грозы. Матчи прерывают и переносят. Но в целом уже все хорошо», — приводит слова Корнеевой Legalbet.

В этом сезоне 15-летняя Корнеева выиграла юниорские Australian Open и «Ролан Гаррос».

Источник: https://legalbet.ru/news/chempionka-yuniorskogo-rolan-garros-o-turnire-v-rime/
Теннис
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