Корнеева не понимает, почему ее так часто проверяют на допинг

Чемпионка юниорского Australian Open и «Ролан Гаррос» Алина Корнеева рассказала «СЭ» о сложностях процедуры допинг-тестирования.

— Российских теннисистов почему-то любят тестировать на допинг. Вы часто проходите допинг-контроль?

— Знаете, это даже немного странно. Я спрашивала других девочек, их ни разу еще не проверяли, а меня в 16 лет уже пять раз. В Австралии и на «Ролан Гаррос» за весь турнир они проверили только меня. Непонятно почему. На Уимблдоне тоже сразу проверили. Но я уже проще к этому отношусь.

— Насколько эта процедура дискомфортная?

— Вообще все равно. Мне с детства папа объяснял, как это все будет проходить. В первый раз, конечно, было неловко, но в последний — на Уимблдоне — девушка сказала, что я как профессионал, быстро все сделала.

— Сколько занимает весь процесс?

— У всех по-разному. Есть знакомые, которые проходили допинг-контроль восемь часов, потому что не всегда хочется в туалет, приходится пить много воды. В последний раз, кажется, я все прошла за полчаса.

Полностью интервью Алины Корнеевой «СЭ» — здесь