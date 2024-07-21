Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 13:40

Корнеева получила награду за звание чемпионки мира среди юниоров 2023 года

Алина Савинова
Алина Корнеева.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Международная федерация тенниса (ITF) вручила награду 17-летней россиянке Алине Корнеевой, которая была признана чемпионкой мира среди юниоров в 2023 году.

Академия Рафаэля Надаля, где тренируется спортсменка, опубликовала фотографии Корнеевой с трофеем.

Алина Корнеева.
Фото Соцсети Академии Рафаэля Надаля

В 2023 году российская теннисистка выиграла два юниорских турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат Франции. Также она дошла до полуфинала Уимблдона среди девушек и одержала победу на юниорском Итоговом турнире.

В апреле Корнеева перенесла операцию из-за проблем с кистью. 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль навещал россиянку в больнице, где она проходила лечение.

Теннис
Алина Корнеева
0
Читайте также
Украинским спортсменам запретили приветствовать россиян на Олимпиаде
Экс-футболист сборной Бразилии Андре Сантос сыграл за «Сокол» из Сельца
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Скандалы с Венделом и Клаудиньо, как «Зенит» избавляется от бразильцев
Российские истребители не допустили нарушения госграницы парой В-52Н ВВС США
В суде подтвердили причастность экс-замминистра обороны Иванова к получению взятки
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Мухова — о выходе в финал Палермо: «Я бы не сказала, что нахожусь в лучшем состоянии»