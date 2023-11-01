Корнеева рассказала, чем порадовала себя после победы на итоговом в Чэнду

Победительница двух турниров «Большого шлема» среди юниоров Алина Корнеева в интервью «СЭ» прокомментировала свою победу в юниорском итоговом турнире, который проходил в Китае.

— Какой матч был самым сложным?

— Финал и первый круг — всегда самое сложное. В первом матче вливаешься в новый турнир, чувствуешь покрытие и мячи в боевых условиях. Финал — это тоже отдельная история. К тому же я второй раз играла с Сару Саито. На групповом этапе уступила японке. Поэтому было морально было тяжело настроиться на финал. Да, и физически это был относительно непростой матч. Несмотря на счет.

— Перед финалом долго анализировали игру на групповом этапе?

— Да, детально разобрали первый матч с моими тренерами. Поэтому я очень многое поменяла в своем теннисе. Был у меня и план «Б». К счастью, он не пригодился.

— Как-то побаловали себя после победы на итоговом?

— Устроила себе шопинг в Китае. Для меня это уже своеобразный ритуал. Если выигрываю турнир, то обновляю себе гардероб.

— Кому посвятили победу?

— Не могу назвать конкретного человека. Это победа для моей команды, для родителей, всех близкий людей, которые помогали пройти этот сезон.

В следующем сезоне 16-летняя Корнеева планирует играть только взрослые турниры. Сейчас она располагается на 162-м месте в рейтинге WTA.