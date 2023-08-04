Корнеева рассказала, почему ушла из академии Рафаэля Надаля

Чемпионка юниорского Australian Open и «Ролан Гаррос» Алина Корнеева рассказала «СЭ», почему решила уйти из академии Рафаэля Надаля и вернуться в Москву.

«В какой-то момент я поняла, что слишком привязана к дому и своим тренерам. Было удобно базироваться в Испании и летать оттуда по Европе, но мне лично тяжело что-то поменять, тем более когда есть уже результаты. Поняла, что пока не готова к такому шагу», — сказала Корнеева «СЭ».

На прошлой неделе Корнеева выиграла турнир категории W100 в Португалии, поднявшись за сезон более чем на сотню позиций рейтинга WTA.

Полностью интервью Алины Корнеевой «СЭ» — здесь