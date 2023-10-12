Корнеева уступила Фрухвиртовой во втором круге турнира в Шанхае

Сегодня, 16:59
Российская теннисистка Алина Корнеева не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA в Гонконге.
Во втором круге спортсменка уступила Линде Фрухвиртовой из Чехии в двух сетах — 3:6, 5:7.
Соперницей Фрухвиртовой в четвертьфинале турнира в Гонконге станет победитель матча Лейла Фернандес (Канада) — Мирра Андреева (Россия).
Гонконг (Китай)
Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open 2023
Призовой фонд 259 303 доллара
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Линда Фрухвиртова (Чехия) — Алина Корнеева (Россия, Q) — 6:3, 7:5