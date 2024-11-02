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Сегодня, 08:57

Корнеева вышла в полуфинал турнира в Мериде

Игнат Заздравин
Корреспондент
Алина Корнеева.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Алина Корнеева обыграла испанку Сару Соррибес Тормо в четвертьфинале турнира в Мериде (Мексика) — 6:3, 6:1.

Игра продолжалась 1 час 33 минуты.

Корнеева не сделала ни одного эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 6. На счету ее соперницы ни одной подачи навылет, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 12.

В полуфинале 17-летняя россиянка сыграет с Зейнеп Сонмез (Турция).

Мерида (Мексика)

Турнир WTA Merida Open Akron

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Алина Корнеева (Россия) — Сара Соррибес Тормо (Испания) — 6:3, 6:1

Теннис
Алина Корнеева

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