Корнеева вышла в полуфинал турнира в Мериде

Российская теннисистка Алина Корнеева обыграла испанку Сару Соррибес Тормо в четвертьфинале турнира в Мериде (Мексика) — 6:3, 6:1.

Игра продолжалась 1 час 33 минуты.

Корнеева не сделала ни одного эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 6. На счету ее соперницы ни одной подачи навылет, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 12.

В полуфинале 17-летняя россиянка сыграет с Зейнеп Сонмез (Турция).

Мерида (Мексика)

Турнир WTA Merida Open Akron

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Алина Корнеева (Россия) — Сара Соррибес Тормо (Испания) — 6:3, 6:1