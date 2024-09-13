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Сегодня, 19:32

Корнеева и Захарова вышли в финал парного турнира в Монастире

Руслан Минаев
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Россиянки Алина Корнеева и Анастасия Захарова стали финалистками парного турнира в Монастире.

В полуфинале теннисистки обыграли дуэт Алена Фалей/Елена Приданкина (Белоруссия/Россия) в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. Матч длился 1 час 18 минут.

Корнеева и Захарова сыграют в финале с победительницами встречи Анна Блинкова/Майар Шериф (Россия/Египет) — Анита Вагнер/Екатерина Яшина (Босния и Герцеговина/Россия).

Монастир (Тунис)

Турнир WTA Jasmin Open Tunisia

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Алина Корнеева/Анастасия Захарова (Россия) — Алена Фалей/Елена Приданкина (Белоруссия/Россия) — 6:3, 6:4

Теннис
Алина Корнеева

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