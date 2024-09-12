Корнеева и Захарова вышли в полуфинал парного турнира в Монастире

Россиянки Алина Корнеева и Анастасия Захарова вышли в полуфинал парного турнира в Монастире. Теннисистки победили дуэт Инес Иббоу/Наима Карамоко (Алжир/Швейцария, WC) со счетом 6:4, 6:0. Матч длился 1 час 4 минуты. В полуфинале Корнеева и Захарова сыграют с победительницами матча Алена Фалей/Елена Приданкина (Белоруссия/Россия) — Мариам Болквадзе/Сюзан Ламенс (Грузия/Нидерланды). Монастир (Тунис) Турнир WTA Jasmin Open Tunisia Призовой фонд 267 082 долларов Открытые корты, хард Парный разряд Четвертьфинал Алина Корнеева/Анастасия Захарова (Россия) — Инес Иббоу/Наима Карамоко (Алжир/Швейцария, WC) — 6:4, 6:0