Мирра Андреева победила Корпач, выиграв первый сет под ноль, и вышла в третий круг турнира в Нинбо

Российская теннисистка Мирра Андреева во втором круге турнира в Нинбо (Китай) обыграла немку Тамару Корпач со счетом 6:0, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 27 минут. На счету 17-летней россиянки 2 эйса, двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10. В третьем круге Андреева встретится с победительницей матча Ма Есинь (Китай) — Барбора Крейчикова (Чехия). Нинбо (Китай) Турнир WTA Ningbo Open Призовой фонд 922 573 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Мирра Андреева (Россия) — Тамара Корпач (Германия, LL) — 6:0, 6:4