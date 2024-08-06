Костюк обыграла Марию за 55 минут и вышла во второй круг турнира в Торонто

Украинская теннисистка Марта Костюк в первом круге турнира в Торонто обыграла немку Татьяну Марию со счетом 6:0, 6:2. Встреча продолжалась 55 минут. На счету 22-летней украинки 4 эйса, двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8. Во втором круге Костюк встретится с победительницей матча Шелби Роджерс (США) — Элина Свитолина (Украина). Торонто (Канада) Турнир WTA National Bank Open presented by Rogers Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Марта Костюк (Украина, 11) — Татьяна Мария (Германия) — 6:0, 6:2