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Сегодня, 17:55

Крейчикова и Чжэн Циньвэнь отобрались на Итоговый турнир WTA

Сергей Разин
корреспондент
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Чешская теннисистка Барбора Крейчикова и Чжэн Циньвэнь из Китая примут участие в Итоговом турнире WTA.

Также на Итоговый турнир квалифицировались полька Ига Свентек, белоруска Арина Соболенко, американки Кори Гауфф и Джессика Пегула, итальянка Ясмин Паолини и Елена Рыбакина из Казахстана. В чемпионской гонке WTA они преодолели квалификационный норматив 4600 баллов.

Итоговый турнир WTA пройдет с 2 по 9 ноября в Эр-Рияде. В прошлом году победительницей стала Свентек, обыгравшая в финале Джессику Пегулу.

Барбора Крейчикова

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