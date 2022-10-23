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Сегодня, 00:54

Крейчикова и Синякова не смогли выйти в финал парного турнира в Гвадалахаре

Сергей Разин
корреспондент

Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова в полуфинале парного турнира в Гвадалахаре уступили Анне Данилиной из Казахстана и Марии Хаддад-Майи из Бразилии.

Встреча продолжалась 1 час 48 минут и завершилась со счетом 2:6, 7:5, 7:10. На счету чешок эйс и три ошибки на второй подаче, а также 2 реализованных брейк-пойнта из 6. У Данилиной и Хаддад-Майи 3 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 5.

В финале Данилина и Хаддад-Майя встретятся с победительницами матча Сюй Ифань/Ян Чжаосюань (Китай) — Сторм Сандерс/Луиза Стефани (Австралия/Бразилия).

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