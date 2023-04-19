Крейчикова обыграла Самсонову и сыграет с Соболенко во втором круге турнира в Штутгарте

Сегодня, 00:05
Чешская теннисистка Барбора Крейчикова одержала победу над россиянкой Людмилой Самсоновой в первом круге турнира в Штутгарте — 6:2, 6:0.
Матч продолжался 1 час 23 минуты.
Российская теннисистка сделала 4 эйса, 3 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 7 возможных. На счету Крейчиковой 1 подача навылет, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.
Во втором круге Крейчикова сыграет с Ариной Соболенко из Белоруссии.
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 780 637 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Барбора Крейчикова (Чехия) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:2, 6:0