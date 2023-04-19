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Сегодня, 00:05

Крейчикова обыграла Самсонову и сыграет с Соболенко во втором круге турнира в Штутгарте

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Чешская теннисистка Барбора Крейчикова одержала победу над россиянкой Людмилой Самсоновой в первом круге турнира в Штутгарте — 6:2, 6:0.

Матч продолжался 1 час 23 минуты.

Российская теннисистка сделала 4 эйса, 3 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 7 возможных. На счету Крейчиковой 1 подача навылет, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

Во втором круге Крейчикова сыграет с Ариной Соболенко из Белоруссии.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 780 637 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Барбора Крейчикова (Чехия) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:2, 6:0

Теннис
Людмила Самсонова
0
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