Крейчикова поделилась эмоциями от победы над эстонкой Контавейт в турнире в Таллине

27-я ракетка мира Барбора Крейчикова поделилась впечатлениями от выступления в финале турнира в Таллине (Эстония).

«Я ожидала, что Анетт будет играть быстро и попытается оказать на меня давление с самого начала, так что я просто играла в свою игру. Мне очень хотелось выйти на поле и показать свой лучший теннис, просто насладиться финалом, потому что мне потребовалось много сил и энергии, чтобы попасть туда», — приводит слова Крейчиковой Tennisworld.

Чешская теннисистка одержала победу над эстонкой Аннет Контавейт в финальном матче турнира в Таллине со счетом 6:2, 6:3. Это ее четвертый титул под эгидой WTA в одиночном разряде.