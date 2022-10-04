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Сегодня, 08:10

Крейчикова поделилась эмоциями от победы над эстонкой Контавейт в турнире в Таллине

Алина Савинова

27-я ракетка мира Барбора Крейчикова поделилась впечатлениями от выступления в финале турнира в Таллине (Эстония).

«Я ожидала, что Анетт будет играть быстро и попытается оказать на меня давление с самого начала, так что я просто играла в свою игру. Мне очень хотелось выйти на поле и показать свой лучший теннис, просто насладиться финалом, потому что мне потребовалось много сил и энергии, чтобы попасть туда», — приводит слова Крейчиковой Tennisworld.

Чешская теннисистка одержала победу над эстонкой Аннет Контавейт в финальном матче турнира в Таллине со счетом 6:2, 6:3. Это ее четвертый титул под эгидой WTA в одиночном разряде.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Tennis_Interviews/121650/barbora-krejcikova-reacts-to-ousting-home-favorite-anett-kontaveit-for-tallinn-title-/
Теннис
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