Крейчикова стала второй финалисткой турнира в Дубае

Сегодня, 20:14
Представительница Чехии Барбора Крейчикова стала второй финалисткой теннисного турнира в Дубае.
В полуфинале она в трех сетах победила Джессику Пегулу из США — 6:1, 5:7, 6:0.
В финале Крейчиковой предстоит сыграть с представительницей Польши Игой Свентек, которая посеяна под первым номером на турнире.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Барбора Крейчикова (Чехия) — Джессика Пегула (США, 3) — 6:1, 5:7, 6:0