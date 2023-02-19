Крейчикова сыграет с Касаткиной во втором круге турнира в Дубае

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова вышла во второй круг турнира WTA в Дубае.

В первом круге она победила румынку Ирину-Камелию Бегу в двух сетах — 6:4, 6:2.

Соперницей Крейчиковой во втором круге станет россиянка Дарья Касаткина.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Барбора Крейчикова (Чехия) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — 6:4, 6:2

Мария Боузкова (Чехия) — София Кенин (США, WC) — 6:1, 6:1

Мэдисон Кис (США) — Ясмин Паолини (Италия, Q) — 6:1, 6:1

Петра Квитова (Чехия, 12) — Мартина Тревизан (Италия) — 6:2, 6:1

Чжэн Циньвэнь (Китай) — Чжан Шуай (Китай) — 6:3, 6:1

Даяна Ястремская (Украина, Q) — Ализе Корне (Франция) — 6:2, 6:3