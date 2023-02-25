Крейчикова в двух сетах обыграла Свентек в финале турнира в Дубае

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова обыграла Игу Свентек из Польши в финале турнира WTA 1000 в Дубае.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:2. Продолжительность игры составила 1 час 31 минуту.

1-я ракетка миар Свентек 2 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. На счету 30-й ракетки Крейчиковой 6 эйсов, 1 двойная и 5 реализованных брейк-пойнта из 6.

Крейчикова завоевала шестой одиночный титул в карьере и первый уровня WTA 1000. С понедельника она вернется в топ-20 мирового рейтинга.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Барбора Крейчикова (Чехия) — Ига Свентек (Польша, 1) — 6:4, 6:2