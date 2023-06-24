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Сегодня, 14:47

Крейчикова вышла в финал турнира в Бирмингеме

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чешская теннисистка Барбора Крейчикова обыграла китаянку Чжу Линь в полуфинале травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:2. Девушки провели на корте 1 час 32 минуты.

12-я ракетка мира Крейчикова 4 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету 39-й ракетки мира Линь ни одного эйса, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 45

В финале Крейчикова сыграет с победительницей матча Анастасия Потапова (Россия) — Елена Остапенко (Латвия).

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay Classic

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Барбора Крейчикова (Чехия, 1) — Чжу Линь (Китай) — 6:3, 6:2

Теннис
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