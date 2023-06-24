Крейчикова вышла в финал турнира в Бирмингеме

Сегодня, 14:47
Чешская теннисистка Барбора Крейчикова обыграла китаянку Чжу Линь в полуфинале травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.
Матч завершился со счетом 6:3, 6:2. Девушки провели на корте 1 час 32 минуты.
12-я ракетка мира Крейчикова 4 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету 39-й ракетки мира Линь ни одного эйса, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 45
В финале Крейчикова сыграет с победительницей матча Анастасия Потапова (Россия) — Елена Остапенко (Латвия).
Бирмингем (Великобритания)
Турнир WTA Rothesay Classic
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Барбора Крейчикова (Чехия, 1) — Чжу Линь (Китай) — 6:3, 6:2