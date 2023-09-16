Крейчикова вышла в финал турнира в Сан-Диего

Сегодня, 02:34
Чешская теннисистка Барбора Крейчикова одержала победу в полуфинале турнира в Сан-Диего. В трех сетах она переиграла американку Дэниэлл Коллинз — 3:6, 7:5, 6:2.
Матч продолжался 2 часа 21 минуту. На счету 27-летней чешки 4 подачи навылет, 7 двойных ошибок и 6 из 7 реализованных брейк-пойнтов. 29-летняя американка подала 3 раза навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов.
Вторая финалистка определится в матче между американками Эммой Наварро и Софией Кенин.
Сан-Диего (США)
Турнир WTA Cymbiotika San Diego Open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Барбора Крейчикова (Чехия, 4, WC) — Дэниэлл Коллинз (США) — 3:6, 7:5, 6:2