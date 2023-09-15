Крейчикова вышла в полуфинал турнира в Сан-Диего

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова победила в четвертьфинале турнира в Сан-Диего. В двух сетах она переиграла бразильянку Беатрис Хаддад Майя — 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час 43 минуты. 27-летняя чешка подала 6 раз навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету 27-летней бразильянки ни одной подачи навылет и 2 реализованных из 7 брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Крейчиковой будет американка Дэниэлл Коллинз.

Сан-Диего (США)

Турнир WTA Cymbiotika San Diego Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Барбора Крейчикова (Чехия, 4, WC) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 7) — 6:4, 6:3