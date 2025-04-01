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1 апреля, 19:58

Ксения Собчак заступилась за теннисистку Касаткину, сменившую гражданство

Дарья Касаткина.
Фото AFP
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Российская журналистка Ксения Собчак заступилась за теннисистку Дарью Касаткину, которая 29 марта объявила, что сменила гражданство с российского на австралийское.

«Я вот, если честно, не понимаю истерики. Человек не живет в России, получил паспорт. Ну пусть живет так, ей будет лучше, мы за нее тоже порадуемся. Она много сделала для прославления России, выигрывала турниры и сделала много хорошего. Действительно, если ей так лучше, то почему ее гнобить?» — написала в своем Telegram-канале Собчак.

Журналистка отметила, что одной из причин решения Касаткиной могли стать отношения с бывшей фигуристкой Натальей Забияко.

«У Касаткиной есть девушка, а в России такие отношения, мягко говоря, не поддерживаются. В общем, я не вижу причин ее осуждать. Пусть у нее все будет хорошо», — добавила Собчак.

Касаткина занимает 12-е место в рейтинге WTA, за карьеру она выиграла 8 титулов в одиночном разряде. Лучшее достижение спортсменки на турнирах «Большого шлема» — выход в полуфинал «Ролан Гаррос» в 2022 году.

31 марта WTA официально сменила флаг Касаткиной в рейтинге на австралийский.

Напомним, что в России пропаганда привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений поставлена вне закона, а движение ЛГБТ признано в нашей стране экстремистским и запрещено.

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Теннис
Дарья Касаткина
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