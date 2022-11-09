Кудерметова гордится работой, которую она проделала за этот год

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала свои достижения в сезоне-2022.

«Я так горжусь проделанной работой. По-моему, я очень стабильно провела весь сезон. Больше всего прибавила в психологии. Начала верить в себя. Что бы ни происходило, я каждый день прибавляла. Сохраняла положительный настрой», — приводит слова Кудерметовой официальный сайт WTA.

В финале Итогового турнира WTA 25-летнияя россиянка в паре с бельгийкой Элизе Мертенс обыграли чешскую пару Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (6:2, 4:6, 11:9).

Для Кудерметовой и Мертенс это третий совместный титул в парном разряде. Ранее они побеждали на турнирах в Стамбуле и Дубае. Также этот дуэт впервые стали победительницами Итогового турнира WTA.